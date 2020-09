Des collectivités commencent à lutter contre la pollution plastique

Les chartes et les actions de certaines collectivités littorales, notamment dans le sud de la France augurent-elles d’un mandat proactif en matière de lutte contre la pollution plastique des mers et océans ? Voici en tout cas leurs méthodes.

Sacs à usage unique, emballages, microplastiques, etc. : les déchets plastiques sont les plus répandus dans nos océans et rivières. 80 % des déchets plastiques marins proviennent de la terre. Le plan biodiversité fixe un objectif ambitieux de zéro plastique rejeté en mer d’ici à 2025. Pour cela l’action des collectivités est incontournable.

Déjà quatorze communes littorales ont signé la charte d’engagement « Une plage sans déchet plastique » initiée notamment par le ministère de la Transition écologique en collaboration avec l’Association nationale des élus du littoral (Anel) (1). Mais parce que la pollution ...