« Université et territoires conçoivent des modes de vie et de production durables »

[INTERVIEW] Frédéric Dubos

Publié le 23/09/2020 • Par Frédéric Ville • dans : Innovations et Territoires, Régions

Chargé d’appui au développement territorial à l’université Clermont Auvergne, Frédéric Dubos travaille à déployer, avec les collectivités, le Clermont Auvergne Project (CAP 20-25) qui vise l’innovation multimodale.

Chiffres-clés 2018 : chargé d’appui au déploiement de l’« I-Site » CAP 20-25 à l’université Clermont Auvergne.

Quels sont les objectifs du projet « I-Site » (initiative science-innovation-territoires-économie) CAP 20-25 ?

Le « I-Site » est issu du Programme d’investissements d’avenir 2, lancé par l’Etat en 2013 pour faire émerger des universités à fort rayonnement international. Deux labellisations sont possibles : « Idex » (initiative d’excellence), pour les universités de très grande taille, et « I-Site », pour celles valorisant des thématiques identificatrices, en lien avec le monde socioéconomique. Le projet CAP 20-25, porté par l’université Clermont Auvergne et 20 partenaires issus de l’enseignement supérieur, des collectivités, des entreprises et des établissements de soin, a été labellisé « I-Site » en 2017 par un jury international, avec 17 autres sites parmi plus de 50 candidatures. A la ...