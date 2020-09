Grand Genève, un territoire au-delà des frontières 

Tram transfrontalier, RER, voie verte… les projets d’aménagement de territoire autour de Genève et en France se multiplient, obligeant les deux pays à collaborer. Le Grand Genève, agglomération transfrontalière impliquant huit collectivités, est le moteur de cette évolution.

Plus d’un million d’habitants sur 2 000 km2, huit collectivités partenaires, deux États, un territoire… C’est ainsi que se présente le Grand Genève, agglomération transfrontalière entre la France et la Suisse. Depuis 1973, ce territoire, inédit sous cette forme entre la France et un autre pays d’Europe, se structure pour développer une cohérence territoriale et des projets communs. Organisé sous la forme d’un groupement local de coopération transfrontalière (GLCT), entité juridique de droit commun, il lie huit partenaires (canton de Genève, pôle métropolitain du Genevois français, canton de Vaud, conseils départementaux de Haute-Savoie et de l’Ain, ville de Genève, et conseils régionaux Auvergne-Rhône-Alpes et du district de Nyon), et deux membres associés (les États français et suisse) ...