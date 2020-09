Le Gouvernement va-t-il élaborer une nouvelle culture de prévention des risques d’inondations ?

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire : Si l’État s’est impliqué de longue date par l’approbation des Plans de prévention des risques d’inondation (10 381 PPR inondation approuvés), la prévention des inondations est une politique partenariale qui implique également les élus locaux.

La mise en place de la composante « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI), effective depuis le 1er janvier 2018, précise leur rôle au croisement des choix d’aménagement et d’urbanisme, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Ce sont les élus locaux qui portent les Papi (programmes d’actions de prévention des inondations), cofinancés par la solidarité nationale à travers le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »). Les Papi reposent sur un diagnostic complet du territoire au regard des risques d’inondation et proposent une stratégie de réponse appuyée sur tous les axes : travaux de protection, actions de sensibilisation du grand public et des scolaires pour le développement de la culture du risque d’inondation, articulation avec les enjeux agricoles, avec l’urbanisme ou encore alerte et gestion de crise.

Le Conseil de défense écologique du 12 février a permis d’adopter un plan d’action pour faciliter l’élaboration de ces PAPI et accélérer leur concrétisation. Les principales actions sont les suivantes :