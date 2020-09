Lutte contre la Covid-19 : les agents des écoles formés minutieusement

Santé publique

Publié le 17/09/2020 • Par Séverine Cattiaux • dans : Régions, Toute l'actu RH

Afin de diffuser la meilleure information sur les « bons gestes protecteurs » dans les écoles, la Ville de Grenoble s’appuie sur les connaissances d’un médecin hygiéniste du CHU et ses professionnels de la santé.

Les gestes barrières n’ont-ils vraiment plus de secret pour le personnel des écoles ? En théorie peut-être. Sur le terrain, les confusions peuvent demeurer et les relâchements survenir. D’où la mise en place d’un plan de formation et de sensibilisation aux « bons gestes protecteurs » dans les écoles de Grenoble.

« Cette idée est née pendant la première vague, lors de la collaboration étroite de la Ville avec le CHU, dans l’objectif d’être prêt pour le retour à “la vie normale” et notamment au retour des enfants dans les écoles » résume Pierre André Juven, nouvel adjoint à l’urbanisme et à la Santé, qui a repris le travail amorcé par Mondane Jactat. « Pour nous, la lutte contre ce virus passe par le partage de l’information la plus claire possible, afin que tout le monde comprenne ce qu’est ...