Charente-Maritime : la Gemapi se joue dans les marais

Le syndicat mixte Charente aval a été créé en janvier 2019 par sept EPCI, qui lui ont délégué leurs compétences gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Ses actions sont particulièrement avancées sur le marais de Brouage.

Risques naturels et technologiques

Depuis le 1er janvier 2018, les EPCI ont compétence pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (loi Gemapi). Sur le périmètre d’intervention du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) Charente, soit au total 120 000 ha, cette compétence a été transférée au 1er janvier 2019 au syndicat mixte Charente aval (SMCA), créé spécifiquement à cette même date. À ce jour, le SMCA est encore en voie de constitution ; deux nouveaux salariés sont tout juste arrivés en septembre, ce qui porte leur nombre total à six.

Ce nouveau syndicat est composé de 100 communes ...