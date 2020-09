Un rapport plaide pour une meilleure évaluation des politiques partagées

Politiques publiques

Publié le 16/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Dans un rapport publié le 14 septembre, l’Inspection générale de l’administration du ministère de l’Intérieur met en avant l'insuffisance des démarches d'évaluation des politiques partagées entre l’État et les collectivités. Pour y remédier, elle avance plusieurs solutions.

L’évaluation des politiques publiques est décidément le sujet de nombreuses attentions depuis la rentrée. Après la présentation, début septembre, de l’étude annuelle 2020 du Conseil d’Etat consacrée à l’évaluation des politiques publiques, l’Inspection générale de l’administration (IGA) du ministère de l’Intérieur a rendu public, le 14 septembre, un rapport qui avait été commandé par la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. Son sujet : l’évaluation des politiques partagées entre l’Etat et les collectivités territoriales. Aussi bien l’étude annuelle du Conseil d’Etat que ce rapport mettent en lumière les difficultés des collectivités à évaluer les politiques qu’elles partagent avec l’Etat.

« La pratique d’une évaluation partagée entre, d’une part, l’État et, d’autre part, les collectivités apparaît, en creux, comme un manque tant au niveau national, que territorial », constatent les auteurs de ce nouveau rapport. En matière d’évaluation des politiques publiques, les deux échelons semblent mieux travailler chacun de leur côté, plutôt qu’ensemble.

Et pourtant, l’enjeu est grand : par exemple, cette évaluation est le seul moyen de s’assurer de l’efficacité et de l’applicabilité par les acteurs locaux de certaines politiques initiées par l’Etat ; la réussite de ces réformes dépend de leur application dans les territoires. C’est aussi une question de légitimité : en mettant en place des démarches d’évaluation qui mobilisent aussi bien l’Etat que les collectivités, ces dernières deviennent actrices de ces réformes, et non plus simples exécutantes.

Le rapport donne trois pistes permettant de renforcer les processus d’évaluation des politiques partagées entre l’État et les collectivités territoriales.

Définir des programmes d’évaluation

Certaines obligations d’évaluation de politiques sont prévues par la loi, mais le suivi de ces obligations est très inégal. Le rapport relève également que ces évaluations, très formelles, « relèvent davantage de la justification des actions financées que d’une véritable démarche d’évaluation », et en plus, les collectivités ne sont pas toujours associées. La solution ne se situe donc pas dans la multiplication de ces obligations.

Le rapport encourage plutôt à mieux structurer le processus d’évaluation partagée. Pour cela, il faut définir des programmes d’évaluation des politiques publiques dans des instances associant l’État et les collectivités territoriales au niveau national (dans le cadre de la conférence nationale des territoires) ou local (via les conférences territoriales de l’action publique) et systématiser des dispositifs d’évaluation dans les contrats les plus structurants et les expérimentations. Il ne s’agit donc pas d’évaluer davantage, mais de mieux le faire.

Définir des outils communs

Pour travailler ensemble, il faut se servir des mêmes outils. La première étape est de restaurer le système d’observation territoriale et de construire un bien commun statistique entre l’Etat et les collectivités. Le rapport préconise le confortement de l’observatoire des finances et de la gestion publique locale et la mise en place sur les territoires d’outils d’observation partagés. L’Agence nationale de cohésion des territoires devrait contribuer à ces objectifs.

Le rapport appelle aussi à une formalisation d’éléments de méthode communs : « les évaluations dont les référentiels ne sont pas co-construits et sont imposés de l’extérieur sont subies plus que portées par les intéressés ».

Mobiliser toutes les ressources disponibles

Sans réelle surprise, quand on observe les ressources mobilisables par les parties à une évaluation partagée, on constate que l’Etat central dispose d’une véritable ingénierie (notamment ses inspections générales), alors qu’au niveau des territoires, toutes les collectivités n’ont pas les mêmes capacités et les services déconcentrés de l’Etat ne sont pas toujours correctement outillés.

Alors quelles solutions ? Au niveau national, des comités de pilotage conjoints devraient être mis en place et des équipes opérationnelles intégreraient les inspections générales, mais aussi des agents des services « évaluation » des collectivités. Dans les territoires, une équipe projet réunirait des agents des services déconcentrés de l’Etat, et la région aurait le rôle d’ensemblier, pour favoriser l’identification des ressources disponibles et leur mutualisation. Les chambres régionales des comptes pourraient alors être mobilisées.

Enfin, les auteurs du rapport plaident pour une meilleure professionnalisation de la fonction d’évaluation. Des progrès sont à réaliser dans le champ de la formation, et cela pourrait passer par des sessions communes entre cadres de l’Etat et des collectivités.

Il ne restera plus qu’à surveiller dans quelle proportion les propositions de ce rapport inonderont les travaux de la ministre Jacqueline Gourault.