Une batterie hydraulique testée en Corse

Mi-septembre, l’association Copalme, le CAUE 77 et Plante & Cité ont lancé l’application « Barème de l’arbre ». Elle permet de calculer la valeur financière des arbres et d’estimer les dégâts qu’ils subissent afin de les préserver. ...

Notre sélection de textes officiels, jurisprudences et réponses ministérielles intéressant les cadres de la filière technique, publiés par le Club Techni.Cités et sur Lagazette.fr entre le 25 septembre et le 1er octobre 2020. ...