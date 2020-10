10 conseils pour bien surveiller la pathologie des bâtiments

Un bâtiment est soumis à de nombreux facteurs susceptibles de l’altérer. Il est donc très important de veiller à son intégrité tout au long de sa vie et de faire procéder aux réparations au plus tôt pour mieux maîtriser les dépenses de maintenance.

Par Jean-Paul Stephant, ingénieur en chef territorial

1. Surveiller les mouvements de fondation

Les fondations d’un bâtiment sont invisibles, mais leurs désordres ont des conséquences sur les élévations sous forme de fissures. Celles-ci peuvent être stabilisées ou au contraire évolutives. Elles peuvent continuer de s’ouvrir ou au contraire, s’ouvrir et se refermer au fil des saisons. Ce dernier cas révèle un sol argileux dont le gonflement en période humide fait monter le niveau du sol et, lorsqu’il sèche, une perte de volume engendre un retrait et le sol descend. Pour surveiller l’évolution de ces mouvements, il est prudent de mettre en œuvre des ...