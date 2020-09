Après la crise sanitaire, l’emploi, priorité absolue des territoires

Crise

Publié le 18/09/2020 • Par Nathalie Perrier • dans : France

Pour faire face à la hausse inexorable du chômage consécutive à la pandémie, Etat et collectivités multiplient les plans de soutien à l’emploi. Dernier en date, France relance et son milliard d’euros pour « construire la France de 2030 ».

Chiffres-clés 160 000 créations d’emploi s upplémentaires en 2021, tel est l’objectif du plan France relance. La priorité est la lutte contre le chômage en visant « un taux en dessous de 10 % début 2022 ». Il s’agit aussi d’investir à long terme dans des secteurs innovants et dans la transition écologique. Source : intervention du Premier ministre sur RTL, le 3 septembre

tel est l’objectif du plan France relance. La priorité est la lutte contre le chômage en visant « un taux en dessous de 10 % début 2022 ». Il s’agit aussi d’investir à long terme dans des secteurs innovants et dans la transition écologique. 500 00 apprentis. C’est l’objectif du gouvernement, qui veut maintenir le nombre record d’apprentis atteint en 2019. Il annonce mobiliser plus de 1 Md€ : 5 000 € sont versés quand une entreprise engage un mineur et 8 000 € pour un adulte. Le dispositif, qui a démarré le 1er juillet, durera jusqu’au 28 février 2021. Source : présentation par le Premier ministre du plan « Un jeune, une solution », Besançon, le 23 juillet.

Gel des embauches, plans sociaux, fermetures d’entreprises… En quelques semaines, la pandémie du Covid-19 a plongé la France dans une crise économique et sociale bien pire que celle de 2008. Au deuxième trimestre 2020, entre fin mars et fin juin, l’emploi salarié a, selon l’Insee, comme au premier trimestre, nettement baissé dans le secteur privé (- 158 200) et chuté dans la fonction publique (- 57 100). Sur un an, il s’est effondré : – 513 800 dans le privé et – 59 100 dans la fonction publique.

Un choc économique brutal, d’une ampleur inédite, mais dont les effets ont été très largement compensés par les politiques publiques déployées. Car tous les indicateurs le montrent : en dépit de la dureté du choc, l’économie récupère. Signe d’une reprise ? L’intérim rebondit au deuxième trimestre, avec 108 100 emplois en plus (soit + 23 %).

« Ce qui est inédit, commente Sylvain Larrieu, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail à l’Insee, c’est certes ...

