Comment prévenir les situations d’urgence en bibliothèque

Bibliothèques

Publié le 16/09/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Anticiper les risques, pour mieux assurer la sauvegarde des biens et la sécurité des personnes dans les bibliothèques. Tel est l’objet du mémoire de d’études de l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib), réalisé par Romane Coutanson.

“Les bibliothèques, parce qu’elles sont pleinement ancrées dans la société, ne peuvent donc plus, aujourd’hui, éluder la question des risques et celle de la protection des personnes et des biens”, prévient d’emblée Romane Coutanson, dans son mémoire de diplôme de conservateur des bibliothèques, réalisé à l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib, Université de Lyon), sous la direction de Jocelyne Deschaux conservateur en chef des bibliothèques, directrice du réseau des bibliothèques de l’Albigeois (Tarn) et et spécialiste de la gestion du risque dans le secteur du patrimoine.

Formation et documentation

Répondre à cet impératif demande des compétences que n’ont pas nécessairement les personnels des bibliothèques. A commencer par le cadre ...