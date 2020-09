La gratuité des transports publics, coûte que coûte

Mobilité

Publié le 25/09/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Flickr CC by sa IngolfBLN

Une vingtaine de maires ayant proposé la gratuité des transports publics lors de la campagne électorale ont été élus. Face à une crise sanitaire qui complique la mise en place de cette mesure, les élus affichent leur détermination, tout en avançant pas à pas.

Chiffres-clés 19 nouveaux territoires concernés L'Observatoire des villes du transport gratuit a référencé 18 nouveaux maires qui ont proposé de mettre en œuvre la gratuité. Il s'agit de ceux de Montpellier, Bourges, Millau, Laval, Narbonne, Dax, Martigues, Vannes, Clermont-Ferrand, Grenoble, Marseille, Besançon, Cergy, Lille, Nancy, Nantes, Rouen et Chambéry. A cette liste, s'ajoute la ville de Paris qui va l'appliquer aux moins de 18 ans (pour un coût de 28 millions d'euros).

La proposition a fait un vrai tabac aux municipales : pas moins de 108 candidats ont intégré la gratuité des transports publics dans leur programme. « Le plus souvent lorsqu’ils étaient en position de challenger », souligne Pierre Van Cornewal, délégué général du think tank TDIE, qui a passé au crible les programmes mobilités de ces élections. C’est, de fait, une mesure choc et facilement compréhensible. Au final, 19 de ces candidats ont été élus.

La gratuité des transports, un thème qui marquera les élections municipales de 2020

54 territoires concernés

Le groupe des 35 territoires déjà passés à la gratuité s’est donc considérablement étoffé. Et, désormais, il ne se limite plus à des intercommunalités petites ou moyennes, comme celles de Châteauroux ou Dunkerque, et à des ...

