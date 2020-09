Crise sanitaire : suppression d’épreuves orales pour certains concours de la FPT

Concours de la fonction publique

Publié le 16/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, Textes officiels RH, TO parus au JO

Un décret du 15 septembre a pour objet de supprimer, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, des épreuves orales obligatoires ou facultatives d’admission à certains concours ou d’examen professionnel d’accès à la fonction publique territoriale en cours ou ouverts au plus tard le 31 décembre 2020 pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19. Les épreuves supprimées concernent principalement des épreuves de langues ou des épreuves facultatives physiques.

Ces dispositions s’appliquent aux concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois suivants de la fonction publique territoriale :

adjoints administratifs territoriaux ;

attachés territoriaux ;

chefs de service de police municipale ;

directeurs de police municipale.

Elles s’appliquent aux concours et examens professionnels en cours ou ouverts au plus tard le 31 décembre 2020 et aux épreuves de ces concours et examens professionnels qui se déroulent à compter de l’entrée en vigueur de ce décret (le 17 septembre).

Plus précisément, sont suspendues :