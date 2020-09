La vague des communs arrive

Services publics

Publié le 15/09/2020 • Par Delphine Gerbeau

Notion très ancienne, les communs connaissent depuis quelques années un regain d'intérêt, à l'heure de la recherche d'économies et d'autres façons de mener les politiques publiques. Plusieurs pays européens sont bien en avance sur le sujet, en France quelques collectivités tentent de donner forme à cette gestion "en commun".

Communs, biens communs, biens en commun : une nouvelle notion – pas si neuve que ça, en fait ! – apparaît sous différentes appellations depuis quelques années dans le jargon politico-­administratif des services publics et essaime tout doucement dans les collectivités françaises, qui la regardent avec un mélange d’intérêt et de méfiance. Elle est pourtant très ancienne, elle remonte au Moyen Age, où le droit d’usage du sol primait sur celui de propriété, et permettait aux paysans de faire paître leur bétail et de glaner sur des terrains ne leur appartenant pas, des espaces communs.

Des logiciels libres à l’urbanisme temporaire

Le concept a été remis au goût du jour par l’économiste américaine ­Elinor ­Ostrom, prix ­Nobel en 2009, et s’est d’abord traduit dans le domaine numérique, avec ...