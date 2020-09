Le congrès national des sapeurs-pompiers annulé

Covid 19

Publié le 15/09/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, France

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France a annoncé l’annulation de son congrès national en raison de la situation sanitaire. L’événement devait avoir lieu à Marseille du 14 au 17 octobre. Toutefois, l’assemblée générale aura bien lieu, le 17 octobre à Paris, en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et sera retransmise dans les 7000 casernes que compte le pays.

La « plus grande caserne de France » n’ouvrira pas ses portes en 2020. Annoncé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, le congrès national de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSPF) prévu à Marseille du 14 au 17 octobre n’aura finalement pas lieu en raison de la crise sanitaire liée l’épidémie de Covid-19.

Dans un communiqué diffusé le 15 septembre, la « Fédé » précise tout de même que l’assemblée générale est maintenue le 17 octobre à Paris. Elle devrait être ponctuée d’un échange d’allocution entre son président Grégory Allione, et, fait notable, le président de la République, Emmanuel Macron. A année particulière, dispositif exceptionnel : les deux prises de parole devraient être retransmises dans les 7000 casernes de France.

Annonces fortes

Il est fort à parier que les pompiers seront au rendez-vous derrière leurs écrans tant les attentes sont fortes. L’année dernière, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner n’avait pas su convaincre son auditoire qui attendait des annonces concrètes. Depuis son arrivée à la place Beauvau, son successeur, Gérald Darmanin, s’est montré très volontaire, notamment concernant la prise en compte des agressions envers les sapeurs-pompiers, et le délicat dossier de la revalorisation de la prime de feu. Mais de nombreux sujets restent sans réponse. « Des annonces fortes sont attendues sur le plan structurel comme statutaire », peut-on lire dans le communiqué.

Parmi les enjeux stratégiques se trouve la question de l’engagement citoyen de sapeur-pompier volontaire au niveau européen. Pour rappel, depuis l’arrêt l’arrêt Matzak rendu le 21 février 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, relatif à la directive européenne sur le temps de travail (DETT) de 2003, le sujet suscite beaucoup d’inquiétude au sein de la FNSPF dont l’une des préoccupations majeures est le soutien au volontariat des sapeurs-pompiers.

La Fédération souhaite aussi la généralisation du 112 comme numéro unique d’appel d’urgence. Elle estime que cela permettrait de faire baisser la pression opérationnelle qui pèse sur les secours en distinguant les appels non urgents des véritables urgences. Une pression d’autant plus forte en temps de crise, comme actuellement.

Par ailleurs, la FNSPF réclame aussi le renforcement des moyens matériels et humains de secours face au réchauffement climatique, l’adaptation de la réponse opérationnelle de sécurité civile aux enjeux de secours et de soins d’urgence aux personnes, et le renforcement du plan d’action face aux agressions subies.