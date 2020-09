Qualité de vie au travail : de quoi parle-t-on vraiment ?

Management

réagir bethany legg-unsplash- CC by SA 2.0

Améliorer la qualité de vie au travail ce n’est pas installer un babyfoot dans l’atelier ! Ce concept, apparu il y a quelques années, est bien plus complet, plus vaste et interroge nos modes de fonctionnement en profondeur.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Management fonction publique