Attractivité, patrimoine, création… de l’intérêt de se focaliser sur la photographie

Publié le 23/09/2020 • Par Sophie Le Renard • dans : France, Innovations et Territoires

La photographie, populaire et facile d’accès, rencontre un engouement dans de nombreux territoires. Ils soutiennent activement ce média par différents moyens. Pour les collectivités locales, les manifestations liées à la photo peuvent avoir un réel impact économique et être source d’attractivité. Elles organisent des festivals, des expositions, des résidences de photographes, mais aussi de la médiation en direction de différents publics.

Chiffres-clés 1 377 visites d’exposition photographique ont été organisées pour les jeunes, bénéficiant à 32 879 d’entre eux en 2019, ainsi que 1 249 ateliers de pratique et de transmission pour 17 626 bénéficiaires dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle.

« La photographie prend sa place dans la ville. Cela crée un engouement dans de nombreux territoires et une diversité des points de vue est défendue », considère Jennifer Labord, chargée de la communication au sein du réseau Diagonal, qui regroupe 23 structures de production et de diffusion de la photographie contemporaine. Le ministère de la Culture identifie une trentaine de structures à l’échelle nationale, dont huit centres photographiques labellisés dans six régions (Ile-de-France, Bretagne, Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Normandie).

Les rencontres d’Arles ou Visa pour l’image, à Perpignan, qui ont attiré respectivement 145 000 et 195 000 visiteurs en 2019, sont des références en matière de photographie. Mais elles ne sont pas les seules, loin de là. Les villes de Vichy, Beauvais, Guingamp, La Gacilly, Sète ou Gentilly… appuyées par leur communauté d’agglomération, ont choisi d’investir ce média.

Des galeries de photos à ciel ouvert

Populaire, réputée facile d’accès, la photographie déploie ses images dans les territoires à différentes échelles. Il y a les temps forts que constituent les festivals, ou les expositions dans des centres d’art dédiés. Les rues ...

