Le « prêt croissance », un coup de pouce aux très petites entreprises

Le « prêt croissance », un coup de pouce aux très petites entreprises

Publié le 25/09/2020 • Par Louis Gohin • dans : France, Innovations et Territoires

Les régions sont parfois limitées dans leur soutien aux petites entreprises, qui peinent à assurer le montage des dossiers. Bpifrance et la majorité des régions, comme le Grand Est, proposent aux entreprises de 10 à 50 salariés un prêt à taux minoré pouvant financer leurs investissements. Pour cinq euros prêtés par Bpifrance, la région donne un euro à l’opérateur pour minorer les intérêts et couvrir le risque. Et la TPE doit emprunter au moins cinq euros à la banque.

