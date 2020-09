Les Ehpad se préparent au reconfinement

Grand âge

Publié le 15/09/2020 • Par Isabelle Raynaud • dans : France

Comme aux pires moments de la crise au printemps dernier, le nombre de malades de la Covid augmente à nouveau dans les maisons de retraite. Dans ces lieux clos, avec des résidents âgés, fragiles et souvent malades, la pandémie peut avoir un impact catastrophique. La question du reconfinement des Ehpad se pose donc...

« Cinq décès et une soixantaine de cas positifs dans un Ehpad de l’Aveyron« . Ce titre d’une dépêche de l’AFP, le 13 septembre, a relancé la question de la gestion de la pandémie de Covid-19 dans les maisons de retraite et surtout de la nécessité – ou non – de refermer ces établissements au monde extérieur.

Dès le 11 septembre, Christian Estrosi fermait d’ailleurs les portes des quatre Ehpad municipaux de Nice, laissant à nouveau les familles et proches parler aux résidents à travers les grillages…

Se préparer

Avec la circulation active du virus dans de nombreux départements, les directeurs d’Ehpad ont conscience que des mesures de confinement doivent être prises. C’est un cas classique dans les maisons de retraite ...

