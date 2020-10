Comment Adico accompagne les collectivités dans le numérique

Cybersécurité

L’Association pour le développement et l’innovation numérique des collectivités compte 60 salariés qui accompagnent les collectivités sur les sujets de cybersécurité, site web, gestions des data, et plus généralement dans l’usage des outils informatiques et l’innovation.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Informatique

Numérique

Sécurité publique