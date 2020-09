Les mobilités de demain s’enseignent dès aujourd’hui

Compétences

Retours d’expérience, veille technologique et juridique… L’institut Vedecom aide les collectivités à mieux comprendre la mobilité électrique et connectée.

Chiffres-clés Cibles : directions de services "mobilité", "développement économique", agences environnementales.

Objectifs : approfondir les connaissances techniques et juridiques sur le véhicule autonome, se former aux mobilités électriques et connectées et développer un service "mobilité".

Durée : 1 à 3 jours selon les formations et des programmes sur mesure.

Appréhender plus finement les technologies pour mieux dialoguer avec ses partenaires ingénieurs et techniciens… C’est ce qui a conduit Carole Forté, directrice « mobilité » à la communauté d’agglomération de Rambouillet territoires (36 communes, 180 agents, 77 000 hab., Yvelines) à suivre plusieurs formations à Vedecom, un institut de recherche partenariale publique-privée, qui propose des formations dédiées aux véhicules électriques, connectés et aux mobilités durables.

« Dispensées par des chercheurs qui prennent plaisir à partager leurs connaissances et à les vulgariser, ces formations denses offrent également une veille sur les évolutions à venir, tant sur le plan technologique que juridique », se félicite Carole ...