Sous-préfet à la relance » : les dates à retenir pour la mise en oeuvre

Crise économique

Publié le 14/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Une circulaire du 10 septembre vise la mise en place de postes labélisés « sous-préfets à la relance » correspondant à des besoins prioritaires de l’Etat au niveau territorial.

Ils seront affectés pour une durée de un à deux ans dans les territoires à enjeux pour la mise en œuvre du plan de relance, afin d’accompagner sa mise en œuvre territoriale et de lever, avec l’ensemble des partenaires locaux, les blocages qui en empêchent la concrétisation.

Une liste comprenant les postes de « sous-préfet à la relance » et les fiches de postes sera arrêtée au plus tard le 23 octobre 2020. Les candidatures devront être adressées directement auprès des administrations recruteuses au plus tard le 13 novembre 2020. La date de prise de fonctions est fixée au 1 er janvier 2021.