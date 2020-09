« Il faut repolitiser la question du risque »

Géographe, maître de conférences à l’École normale supérieure, Magali Reghezza travaille sur les notions de risque, de vulnérabilité et de résilience. Elle est également membre du Haut conseil pour le climat.

cet article fait partie du dossier

Inondations : apprendre à prévenir et à gérer le risque

Cet article prolonge le dossier « Adapter l’urbanisme au risque d’inondation »

Les inondations sont le risque le plus ancien. Pourquoi produisent-elles encore des catastrophes ?

Même si les progrès techniques permettent de mieux prévoir et de mieux protéger les biens et les personnes, les catastrophes sont d’abord liées à une augmentation de l’exposition dans les zones inondables, avec des populations, des bâtiments, des infrastructures, qui ne sont pas adaptées au risque. De plus, selon les territoires, le même événement n’aura pas les mêmes conséquences. Dans les métropoles, très dépendantes des réseaux techniques et ...