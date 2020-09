Relance : les intercommunalités se lancent dans la mêlée !

Plan de relance

Publié le 15/09/2020 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Les intercommunalités et leurs communes membres se réjouissent d'être concernées par le plan de relance gouvernemental malgré des contours flous et proposent aux Préfets les projets en cours qui pourraient bénéficier des financements de l’Etat. Reste à savoir quel sera le ticket d’entrée des collectivités.

« A ce stade, nous avons un certain nombre de thèmes pour lesquels les collectivités sont concernées au premier chef comme le développement durable, la rénovation énergétique et d’autres dans lesquels elles peuvent être associées comme les transports publics urbains mais reste à savoir les modes de soutiens : aides automatiques, subventions territorialisées abondées par les collectivités… ». Pour Nicolas Portier, les modes d’emploi sont encore flous. Et puis, il y a la DSIL additionnelle d’ un milliard d’euros alors que la DSIL 2020 n’a pas pu être consommée du fait des retards de chantiers» rajoute le délégué général de l’ADCF. La Conférence nationale des territoires initialement prévue le 22 septembre devrait être repoussée pour éviter un parasitage avec les élections sénatoriales ...