La Brique Terre Cuite : un élément fondamental de la transition écologique par l’industrie et les territoires

En France, la terre cuite est synonyme de circuit-court, proximité et économie circulaire. Et pour cause ! 95% des produits présents dans l’Hexagone sont issus d’une production française et 94% des produits terre cuite en fin de vie sont revalorisés.

La brique terre cuite, un matériau qui rime avec circuit court et proximité

L’argile est une composante essentielle de la fabrication de la brique, et son acabit se doit d’être irréprochable. C’est pourquoi nous identifions en amont la nature de l’argile afin de permettre une implantation des sites de fabrication auprès de dépôts argileux de qualité. Le parcours de l’argile se voit donc raccourci entre le site d’extraction et celui de transformation : un vrai plus pour le transport et les émissions de camions.

Quand on sait que 95 % des produits utilisés sur le marché national sont issus d’une production française, on comprend l’impact de l’industrie de la brique terre cuite sur l’économie et les acteurs locaux. Un site de fabrication français garantit en effet la pérennité de l’activité industrielle sur un même territoire et ce pour plusieurs décennies.

Grâce à un réseau de négoces dense, les produits terre cuite bénéficient d’un accès facile et de peu d’intermédiaires, du site de fabrication au chantier.

La terre cuite s’inscrit donc naturellement dans les circuits courts !

S’engager pour un emploi local, non délocalisable

Forces vives de l’économie et de l’emploi local, les briqueteries françaises créent près de 105 000 emplois directs ou induits et non-délocalisables en fabrication et mise en œuvre (charpentiers, couvreurs, plâtriers, maçons…) dans les communes où elles sont implantées. Nous sommes fiers de contribuer au développement socio-économique de nos territoires d’implantation.

Revaloriser, recycler, réutiliser

L’économie circulaire est au cœur des préoccupations des briquetiers : transformer, revaloriser, recycler et réutiliser les produits… Autant d’actions qui permettent de valoriser notre engagement quotidien pour réduire les déchets issus de notre activité.

Déchet dit « inerte », la terre cuite ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique et ne détériore pas les autres matières avec lesquelles elle entre en contact.

Grâce à une durée de vie sur le long terme, la terre cuite s’inscrit pleinement dans une démarche de transition vers l’économie circulaire.

Notre credo : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !

Changer la donne : près de 100 % des briques livrées sur palettes consignées La destruction de 60 millions de palettes « perdues » par an, correspond à 6 000 m3 de bois détruit par jour. Face à ces chiffres alarmants, recycler devient une évidence et nos briques circulent aujourd’hui sur des palettes consignées. Plus solides et plus sûres, elles peuvent assurer cinq à six rotations (contre une seule sur des palettes classiques). Une fois retournées, les palettes sont vérifiées (et réparées si besoin), réutilisées ou broyées et utilisées en chaufferie. Revaloriser les déchets de terre cuite 94 % des déchets de terre cuite sont revalorisés : 55 % sont utilisés en comblement, remblaiement, stabilisation de routes, chemins ou encore terrain de tennis, et 39 % (briques et tuiles) sont recyclés ou réemployés pour restaurer les monuments historiques ou bâtiments patrimoniaux.

Construction durable, réhabilitation et pérennité

La réhabilitation de bâtiments existants (dotés de structures performantes et saines) est une démarche rendue possible grâce à la pérennité des matériaux de la brique terre cuite. De nombreux projets de reconversion de sites industriels en logements, en locaux d’activités pour start-ups ou même en lieux de culture témoignent de cette démarche alliant durabilité et redynamisation du bâti.

