Création d’un délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité

Prévention de la délinquance

Publié le 14/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Un décret du 11 septembre crée au ministère de l’intérieur un délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité, afin de regrouper l’exercice de ces missions.

Ce délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité est chargé de coordonner et d’animer les partenariats avec les acteurs (professionnels de la sécurité privée, collectivités locales, industriels) concourant à la sécurité publique et à la politique industrielle relevant du champ de la sécurité intérieure et à la lutte contre les cybermenaces.