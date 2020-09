Démunies face aux fermetures de classes, les collectivités attendent des signes de l’Etat

Education

Publié le 11/09/2020 • Par Olivier Schneid • dans : France

Alors que les fermetures de classes et d’écoles se multiplient dans le pays, les collectivités déplorent des « incohérences » dans les prises de décision. Elles regrettent aussi de ne pas être associées par l’Etat aux réflexions sur la gestion de la crise en cas, hautement probable, d’aggravation continue de la situation sanitaire

Dijon (Côte d’Or), Strasbourg (Bas-Rhin), Verpillère (Isère), Pélissane (Bouches-du-Rhône), Avignon (Vaucluse), Ibos (Hautes-Pyrénées), Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), Poitiers (Vienne)… Depuis la rentrée scolaire, la liste des fermetures de classes le plus souvent mais d’écoles parfois ne cesse de s’allonger. Trente-deux établissements sur 60 000 et 524 classes sur 150 000, « ça reste limité », a tenu à relativiser le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, jeudi 10 septembre. Mais, dans les collectivités, on s’étonne d’un « décalage entre l’optimisme de la communication institutionnelle et la réalité du terrain », souligne la présidente de l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (Andev), Rozenn Merrien.

