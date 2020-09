Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 5 au 11 septembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Biodiversité et écosystème – Comment enrayer le déclin de la biodiversité et améliorer les politiques de conservation ? Tel est l’objectif des recommandations formulées par le Conseil d’analyse économique. Reprises par Actu Environnement, celles-ci constatent tout d’abord que l’érosion de la biodiversité est « alarmante » et que ce « bien public n’est pas bien pris en compte ». Parmi les dysfonctionnements, le Conseil pointe « l’enchevêtrement de la gouvernance des sites », l’incohérence des différents programmes de protection ou les budgets publics pas toujours pérennes. Il préconise également de protéger des écosystèmes plutôt que des espèces particulières.

Vive la crise – La crise sanitaire et le déconfinement ont fait des heureux : le loueurs de vélo en libre-service. Selon le Huffpost, Vélib, à Paris, a enregistré 150 000 abonnés en plus par rapport à l’année dernière, pour atteindre les 400 000 usagers. On constate même un pic depuis la rentrée de septembre, avec 187 600 courses quotidiennes dans les 103 communes adhérentes. 77% des courses sont effectuées dans Paris intra-muros, 13% de la petite couronne vers Paris et 9% entre communes de la petite couronne. L’article précise que les 19 500 vélos déployés par l’opérateur Smovengo profitent des aménagements cyclables effectués pendant la crise. Et, soulignons-le, d’un service plus efficace qu’à l’arrivée de Smovengo en 2018 [lire aussi notre article].

Rien ne se perd- Le Cercle national du recyclage (CNR) propose, sur son site Internet, une convention-type à destination des collectivités territoriales – et leurs groupements compétents – pour permettre aux personnes morales relevant de l’économie sociale et solidaire d’utiliser les déchetteries comme lieux de récupération. Ce document s’inscrit dans le cadre de la loi Agec qui donne obligations aux collectivités d’ouvrir leurs déchetteries aux acteurs de l’économie sociale et solidaire pour récupérer des objets en bon état et/ou réparables.

Croissance et CO2 – Le Centre commun de recherche de l’Union européenne a publié, cette semaine, une étude (en anglais) sur les émissions de CO2 d’origine fossile dans le monde avec un zoom particulier sur les « performances » des pays européens. Il ressort ainsi que l’Union européenne parvient, désormais, à ne pas lier croissance économique et émissions de CO2. Le Centre de recherche affirme en que ces dernières ont continué d’augmenter dans le monde mais qu’elles ont, au contraire, diminué en Europe. Les émissions de CO2 provenant de combustibles fossiles et de processus industriels ont ainsi baissé de 2,8% en 2019 pour atteindre des niveaux inférieurs de 25% à ceux de 1990.

Le Village olympique, un écoquartier ? – L’établissement français public Solideo, l’entreprise Engie solutions et le syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique (Smirec) du territoire Plaine Commune ont annoncé que le Village olympique de Paris 2024 serait alimenté par une énergie locale et renouvelable. Comme l’expliquent Les Echos, la géothermie fournira 68% de l’énergie et le reste sera fourni par le réseau local de la Compagnie parisienne de chauffage urbain. Onze puits vont ainsi être forés pour utiliser l’énergie de la terre et la convertir en chaleur ou en froid. Ce procédé perdurera quand le Village olympique deviendra, par la suite, des locaux d’activité et des bureaux.

La Picardie aux portes de Paris – La nouvelle ligne ferroviaire Roissy-Picardie verra bien le jour. Cette annonce gouvernementale, dont Ville Rail et Transports se fait l’écho, confirme que ce projet permettra de relier la ligne à grande vitesse de l’aéroport Charles-de-Gaulle au réseau TER déjà existant en Picardie. Ce projet, identifié dans les investissements prioritaires par le Conseil d’orientation des infrastructures et la LOM, va prochainement faire l’objet d’une enquête publique.

Vent portant pour l’éolien – La présidente de la région Occitanie a réaffirmé sa volonté d’installer prochainement des éoliennes offshore. Comme l’explique 20 Minutes, Carole Delga a pour objectif « 3 gigawatts d’éolien en mer flottant installé à l’horizon 2050, soit l’équivalent d’une puissance moyenne de trois réacteurs d’une centrale nucléaire ». En 2022, deux fermes pilotes seront ainsi mises en service au large de Leucate et de Gruissan.

Et aussi…

Après une première expérimentation [lire aussi notre article], Lyon se dirige vers une piétonnisation définitive de certaines rues de la métropole [Lyon Capitale] ;

A Rennes, un système de reconnaissance par caméra permet de réserver des places de stationnement au covoiturage [Rennes Métropole].