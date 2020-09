Remontées mécaniques et des transports guidés : organisation du service technique

EQUIPEMENTS

Publié le 11/09/2020

Un arrêté du 17 août précise l’organisation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, service technique à compétence nationale rattaché au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. Il comprend un siège et des implantations territoriales.

L’arrêté du 2 août 2019 portant organisation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés est abrogé