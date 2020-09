Mobilités

Après la crise, un nouvel équilibre se dessine pour les transports publics

Publié le 10/09/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Durant la semaine des transports publics, 120 réseaux vont promouvoir ce mode de déplacement auprès du grand public. GIE Transport public

Les collectivités et leurs opérateurs de transports savent qu'il est plus que jamais nécessaire de promouvoir les transports en commun et de redonner confiance à ceux qui les ont désertés. Mais il va aussi falloir s'adapter à cette nouvelle situation, car il n'y aura pas de retour à la normale. C'est plutôt un autre écosystème de mobilité qu'il faut dessiner, en s'appuyant sur les moyens financiers que l'Etat vient d'apporter.

