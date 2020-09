Les territoires urbains résistent à la crise mais s’inquiètent pour la relance

Conjoncture

La bonne santé financière des grandes villes et métropoles leur a permis de passer le choc de la crise sanitaire en 2020. Mais les incertitudes fiscales et les pertes liées au Covid-19 pourraient avoir des conséquences sur la capacité d'autofinancement de ces collectivités des années à venir. Pour l'éviter, France Urbaine réclame des mesures complémentaires. Explications.

« Nous avons réussi à tenir le choc en 2020 grâce à notre bonne gestion financière passée. Mais pour 2021, il y a de nouveaux aléas », s’est alarmé le président de France urbaine et maire LR de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, jeudi 10 septembre 2020. Lors d’une conférence de presse à Paris dans le cadre de la présentation de la 5ème édition de l’étude « Territoires urbains – Portrait financier » en partenariat avec La Banque postale, Jean-Luc Moudenc s’est réjoui de la résistance des territoires urbains à la crise sanitaire et de la territorialisation du plan « France relance » mais s’est inquiété de la capacité d’autofinancement des grandes villes et métropoles dans les années à venir. L’occasion pour ...

