Gros plan sur les conséquences RH de la crise sanitaire

Coronavirus

Publié le 10/09/2020 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Protéger les agents et prévenir un nouveau confinement. Employeurs et syndicats de la territoriale se sont entendus sur ces deux urgences. Le monde local, qui a le sentiment d'avancer "sans filets", entend faire connaître toutes les conséquences RH de l'épidémie. La Fédération nationale des centres de gestion enverra un questionnaire à tous les élus fin septembre.

Quelles sont et seront les conséquences juridiques, techniques et organisationnelles du coronavirus dans la fonction publique territoriale ? Employeurs et syndicats membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) mettent un point d’honneur à clarifier tout cela. Son bureau y a consacré une réunion spécifique mercredi 9 septembre.

Elle était jugée plus que nécessaire. Car encore aujourd’hui, malgré la publication de la circulaire du Premier ministre, la note de la DGCL et la foire aux questions de la DGAFP, le monde local se sent « sans filets » face à l’évolution de l’épidémie, comme l’explique Jean Robert Massimi, directeur général du CSFPT. « Or, il faut prévenir un nouveau ...