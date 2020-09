Accueil

Des masques transparents pour quels agents ?

Publié le 10/09/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France, Toute l'actu RH

Il protège tout autant mais sait se faire plus discret : le masque inclusif est en partie transparent et permet ainsi de voir les expressions du visage et de lire sur les lèvres de la personne qui le porte. Les agents au contact d'un jeune public pourraient avoir tout intérêt à en être équipés et côté collectivités, les premières commandes sont déjà arrivées.

