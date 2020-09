Accueil

Actualité Culture

Actualité Culture Le retour en grâce des Comités régionaux des professions du spectacle

Spectacle vivant

Le retour en grâce des Comités régionaux des professions du spectacle

Publié le 10/09/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

© alphaspirit-adobestock

Le sauvetage du spectacle vivant, laminé par la crise sanitaire, ne peut se passer d’un dialogue régulier et approfondi entre l’Etat, les collectivités, et les syndicats d’employeurs et de salariés. La plupart des acteurs plaident pour une relance des comités régionaux des professions du spectacle (Coreps), instances pourtant oubliées ces dernières années.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Etat et collectivités locales

Politiques culturelles

Spectacle vivant