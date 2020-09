« C’est la continuité des services qui nous mobilise, plutôt que l’idée du monde d’après »

Ingénierie territoriale

Publié le 10/09/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Début juillet, nous avons interviewé la présidente de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF). L’occasion de dresser un bilan de la crise sanitaire et de voir ce que cet évènement majeur a pu changer dans la manière de travailler des ingénieurs territoriaux. Pour Emmanuelle Lointier, l’important a été la préservation de la continuité du service public, ainsi que le maintien des chantiers en cours et des appels d’offre à venir, deux points primordiaux au regard de l’importance joué par l’investissement public local.

LES TERRITORIAUX IMAGINENT LE MONDE D’APRÈS. Urbanisme, changement climatique, finances, fonction publique, management, mobilité, numérique… A quoi doit ressembler le monde post-Covid-19 dans les territoires ? « La Gazette » donne la parole à ses lecteurs en recueillant leur expertise pour mieux construire l’avenir.

Si on analyse le premier épisode de cette crise sanitaire, qu’est-ce que cela vous inspire ?

Pour les ingénieurs que nous sommes, le plus important, c’est d’assurer la continuité des services publics mis en place pour les habitants de nos territoires. C’est ce qui nous a mobilisé, pendant cette crise, et nous a demandé de l’adaptation et une réorganisation des services en conséquence. En premier lieu, il s’agissait d’appliquer immédiatement des plans de continuité ...