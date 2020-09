Avances de DMTO pour les départements : le projet de décret dévoilé

Fiscalité

Publié le 10/09/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Lors du comité des finances locales du 7 septembre, un décret sur la mise en place des avances sur les produits de DMTO pour les départements, plafonnée à 2,7 Mds€ au global, a été présenté. L'Assemblée des départements de France se satisfait du dispositif mais s'interroge sur le mode de calcul.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le comité des finances locales a étudié, lundi 7 septembre, un décret sur la mise en place des avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) pour les départements prévu par l’article 25 de la troisième loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020.

Une mesure votée lors du budget rectificatif 3

Dans le cadre du budget rectificatif 3, les départements ont obtenu une avance sur les produits de DMTO, plafonnée à 2,7 Mds€ au global et limité au montant de la perte entre 2020 et la moyenne 2017-2019 pour chaque département qui en aura fait la demande. Cette mesure d’urgence a été décidé car selon le rapport du président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation à l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, la baisse des DMTO ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite