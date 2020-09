Transports publics : l’Ile-de-France sauvée, quid de la province ?

Mobilités

Le syndicat des transports d'Île-de-France est finalement parvenu à trouver un accord avec le gouvernement, qui accepte d'éponger une partie de ses baisses de recettes et lui a accordé une avance remboursable. Reste à savoir si les autorités organisatrices de la mobilité de province vont pouvoir bénéficier du même dispositif.

Cela fait des mois que les élus et les opérateurs de transports publics alertaient le gouvernement sur la situation économique désastreuse de ce secteur, avec un trou abyssal de plus de 4 milliards d’euros. Mais l’Etat restait étrangement insensible à ces alertes… Ce mardi 8 septembre, un accord a finalement été trouvé entre le gouvernement et Ile-de-France mobilités (IDFM), autorité organisatrice (AO) présidée par Valérie Pécresse et dont le budget représente à lui seul la moitié de celui de toutes les autorités organisatrices de la mobilité. D’où l’importance du cas francilien.

Pour l’année 2020, IDFM a estimé ses pertes à 2,6 milliards d’euros, soit 1 Md€ de pertes sur le versement mobilité et 1,6 Md€ de pertes sur les recettes voyageurs, correspondant à 26% de ses recettes ...