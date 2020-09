Transition écologique : 40 milliards d’euros à déployer sur le terrain

Financement

BPifrance et la Banque des territoires ont présenté leur plan climat. 40 milliards d’euros, sur 5 ans, sont ainsi à disposition des entreprises et des collectivités locales pour accélérer la transition énergétique et environnementale.

