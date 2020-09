Accueil

« La concentration urbaine peut-être une clé pour lutter contre le réchauffement climatique »

Publié le 17/09/2020 • Par Isabelle Jarjaille • dans : France

Au début des années 1980, lorsque le climatologue Jean Jouzel évoquait des pics de chaleur supérieurs à 40° en France métropolitaine, son auditoire souriait, sceptique. Nous y sommes, et si rien ne bouge, les pics de chaleur dépasseront les 50°. Un réchauffement qui touchera particulièrement les grands centres urbains, et leurs habitants les plus pauvres, comme nous l'explique le scientifique, ancien vice-président du groupe scientifique du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec).

