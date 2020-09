Logement d’Abord, acte II : les orientations pour 2020 et 2021

Lutte contre l'exclusion

Publié le 09/09/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Une instruction du 21 août fixe les orientations pour les années 2020 et 2021 concernant l’accueil, l’hébergement, le logement et l’accompagnement des personnes les plus vulnérables. Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’acte II du plan quinquennal pour le Logement d’Abord, elles visent à renforcer le pilotage de l’État dans la politique de lutte contre le sans-abrisme, en poursuivant la structuration du parc d’hébergement ainsi que les efforts de développement du logement accompagné.

Les annexes comportent :