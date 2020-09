Accueil

France Le Plan de relance efface les pauvres

Le Plan de relance efface les pauvres

Publié le 08/09/2020

L’annonce du plan France relance, le 3 septembre dernier, a suscité la plus grande déception des associations qui viennent en aide aux plus démunis. Le collectif Alerte et la Fondation Abée Pierre l’ont immédiatement fait savoir. En effet, seuls 800 000 euros sur les 100 milliards sont alloués au soutien aux plus précaires, alors que la « cohésion » fait partie des trois volets du plan, à côté de l’écologie et de la compétitivité.

