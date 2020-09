Un chemin pour le monde d’après

[EDITO] Crise sanitaire

Publié le 10/09/2020 • Par Romain Mazon • dans : Dossiers d'actualité, France

Non, en vous proposant ce numéro spécial dédié au « monde d’après », la rédaction de « La Gazette » ne verse pas dans un optimisme béat, qui voudrait que, après la pandémie, rien ne serait plus jamais comme avant.

Non, en vous proposant ce numéro spécial dédié au « monde d’après », la rédaction de « La Gazette » ne verse pas dans un optimisme béat, qui voudrait que, après la pandémie, rien ne serait plus jamais comme avant. Même si le président de la République, dès le 12 mars, dénonçait l’échec de notre « système » actuel, qui a permis cette déflagration mondiale causée par le coronavirus. Et promettait alors des « décisions de rupture ».

Virage

Les jours et les semaines qui ont suivi ont vu surgir une déferlante d’analyses, dans toutes les spécialités des sciences (dures, sociales, politiques), pour mettre en lumière les fragilités et les impasses de notre modèle de développement. Rare moment de convergence et, presque, de concorde nationale (voire mondiale) : oui, notre mode de vie épuise la planète, ce qui finit par nous rendre tous vulnérables, oui, les inégalités fragilisent la cohésion sociale, oui, la mondialisation génère une perte de souveraineté, non, il ne fait pas si bon vivre dans les métropoles, non, la santé publique ne peut être déléguée, oui, les services publics garantissent une continuité de l’action publique…

Dans la foulée, sans plus réfléchir, ni attendre, il fallait arrêter ceci, changer cela, engager résolument le virage et, surtout, ne plus jamais faire comme avant. Là commencent les difficultés car rien n’est aussi simple.

Pragmatisme

Si les solutions sorties du chapeau sont peu crédibles, d’autres existent, qui reposent sur l’expérience de celles et ceux qui les portent. Encore faut-il les faire émerger. C’est l’exercice que nous vous avons proposé, en faisant appel à l’expertise de vos réseaux professionnels, pour bâtir ce numéro spécial de « La Gazette ». Dans chaque champ de l’action publique, nous vous avons sollicités pour recueillir votre analyse des situations et vos propositions pour en corriger les dysfonctionnements. Le résultat ne tient pas en formules magiques ou incantations, mais en actions souvent pragmatiques. Elles exigent cependant de la volonté (politique, notamment) parfois de l’audace, voire un esprit transgressif assumé. Et tracent un chemin pour l’action publique, au service du monde d’après.

Cet article est en relation avec le dossier