Économie circulaire : l’argent est là, ne manquent que les projets

Développement économique

Publié le 08/09/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, actus experts technique, France

Les Assises de l'économie circulaire qui se sont tenues les 7 et 8 septembre ont permis de mesurer l'avancement des politiques publiques des collectivités en la matière. Le sujet est complexe, car il faut de l'innovation, du portage de projets et une mobilisation des acteurs, mais d'importants moyens financiers ont été apportés par le plan de relance du gouvernement.

Le timing est parfait. Les assises de l’économie circulaire, organisées les 7 et 8 septembre à Paris par l’Ademe, ont eu lieu une semaine après l’annonce du plan de relance du gouvernement, qui a annoncé le déblocage de 500 millions d’euros sur 2 ans pour alimenter un « fond économie circulaire ». Une enveloppe qui se divise en deux : 226 M€ pour l’investissement dans le recyclage et le réemploi (dont l’accompagnement de la filière plastique) et 274 M€ pour la modernisation des centres de tri/recyclage et la valorisation des déchets. Et il viendra en complément de ce qui existe déjà.

Faire émerger des projets bien construits

Cette mesure a été unanimement saluée la semaine dernière par les associations de collectivités (Régions de France, ADCF, Amorce). Si bien que, désormais, pour ...