Tourner la page du confinement, mais en gardant le meilleur

Organisations

Publié le 14/09/2020 • Par Julie Krassovsky • dans : Dossiers d'actualité, France, Toute l'actu RH

Echange de poste, renfort dans les services, volontariat dans les Ehpad… durant le confinement, les agents territoriaux ont fait preuve d’une exceptionnelle mobilisation. Mais comment convertir ces actions dans le temps ?

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

LES TERRITORIAUX IMAGINENT LE MONDE D’APRÈS. Urbanisme, changement climatique, finances, fonction publique, management, mobilité, numérique… A quoi doit ressembler le monde post-Covid-19 dans les territoires ? « La Gazette » donne la parole à ses lecteurs en recueillant leur expertise pour mieux construire l’avenir.

A Rennes (43 communes, 5 900 agents, 447 400 hab.), plus de cent cinquante agents ont été réaffectés, au plus fort du confinement, pour mener des missions d’encadrement, d’entretien et de distribution de repas dans les Ehpad. A l’EPT Grand Paris sud est avenir (16 communes, 1 200 agents, 310 800 hab.), c’est autant de personnels qui ont renforcé les services internes en sous-effectif, tandis qu’à la MEL (95 communes, 3 015 agents, 1,17 million d’hab.) ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier