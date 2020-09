Télétravail : de l’impréparation à l’amplification

Etude La Gazette des communes - Mutame

Publié le 30/09/2020 • Par Maud Parnaudeau • dans : France, Toute l'actu RH

Sondés sur le télétravail par La Gazette des Communes et Mutame après le confinement, les agents territoriaux témoignent de l’engouement pour cette modalité de travail, malgré un contexte de mise en œuvre plutôt défavorable.

Chiffres-clés Webinaire 6 octobre à 11h :

Télétravail : comment protéger la santé des agents

58% des agents interrogés par La Gazette des Communes et Mutame cet été affirment que leur collectivité n’était pas prête à déployer le télétravail à grande échelle au moment du confinement. Ce qui n’a pas empêché 41 % de s’y mettre pendant la crise sanitaire, particulièrement les communes de 5000 à 100 000 habitants et les intercommunalités rurales. La moitié des collectivités des agents interrogés le pratiquait avant. Les conseils départementaux et régionaux et les métropoles étant les plus en avance. Près d’une collectivité sur dix (9%) n’aurait toutefois toujours pas adopté le télétravail, si on se réfère aux résultats de l’enquête.

Signe d’un bouleversement majeur des organisations, 63% des agents déclarent

Références Méthode Étude réalisée en ligne par Infopro Digital Etudes pour La Gazette des Communes et Mutame du 05 juin au 17 juillet 2020 auprès de 1141 agents de la fonction publique territoriale sur la mise en œuvre de la loi TFP et la crise sanitaire.

