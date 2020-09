Les petites villes se battent pour une offre de soins de proximité

Lutte contre les déserts médicaux

Publié le 08/09/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Dans la perspective d’une seconde étape annoncée du Ségur de la Santé, l’Association des Petites villes de France (APVF) a présenté le 8 septembre ses propositions « pour une offre de soins de qualité et de proximité dans les territoires ». Avec une priorité : la lutte contre les déserts médicaux.

En clôturant solennellement le Ségur de la Santé, le 21 juillet, Olivier Véran a annoncé des mesures pour « accélérer la transformation du système » dont la mise en musique fera l’objet de concertations au niveau des territoires avec un comité de suivi rassemblant l’ensemble des acteurs.

A son tour, après pratiquement toutes les associations d’élus, l’Association des petites villes de France (APVF) a présenté le 8 septembre une contribution très étoffée « pour une offre de soins de qualité et de proximité dans les territoires ». Un dossier qu’elle étaie et défend depuis de nombreuses années et dont la crise sanitaire confirme l’actualité et l’acuité.

Pour son président, Christophe Bouillon, maire de Barentin (Seine-Maritime, 12 300 hab.), si le système a tenu, il a aussi montré des ...

