Accueil

Actualité

Actualité France

France « Le néolibéralisme a été incarné par des maires de gauche »

[Entretien] Urbanisme

« Le néolibéralisme a été incarné par des maires de gauche »

Publié le 08/09/2020 • Par Romain Gaspar • dans : France

RODOLPHE ESCHER

Explosion des inégalités, gentrification, éviction des populations précaires, envol des loyers, ghettoïsation des populations à la fois les plus riches et les plus pauvres… Dans son dernier ouvrage, "La ville néolibérale (PUF, 2020), Gilles Pinson, politiste spécialiste des métropoles et professeur à Sciences Po Bordeaux, propose une synthèse de des travaux sur le néolibéralisme dans les politiques urbaines et en livre également une critique.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Urbanisme - aménagement