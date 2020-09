Le plan communal de sauvegarde, le couteau suisse anticrises

Gestion des risques

Les communes qui avaient élaboré leur plan communal de sauvegarde (PCS) ont plus rapidement fait face à la crise, a fortiori s’il était doté d’un volet "pandémie grippale". Moins d’un tiers des communes a l’obligation d’avoir un PCS. Pourtant, la crise du Covid-19 le montre : aucune n’est à l’abri, le risque peut venir de partout. Plusieurs outils sont utiles : la cellule de crise, les fiches opérationnelles déclinées pour chaque risque, mais aussi le plan de continuité d’activité.

LES TERRITORIAUX IMAGINENT LE MONDE D’APRÈS. Urbanisme, changement climatique, finances, fonction publique, management, mobilité, numérique… A quoi doit ressembler le monde post-Covid-19 dans les territoires ? « La Gazette » donne la parole à ses lecteurs en recueillant leur expertise pour mieux construire l’avenir.

Qu’il s’agisse d’héberger en urgence des naufragés de la route bloqués par la neige ou d’alerter et de mettre à l’abri des personnes menacées par des crues torrentielles : le plan communal de sauvegarde (PCS) a maintes fois prouvé son intérêt, depuis quinze ans qu’il existe. La crise du Covid-19 ne fait pas exception. Les retours d’expériences montrent que les communes qui avaient élaboré leur PCS ont plus rapidement fait face à cette situation critique hors normes. « La démarche nous avait obligés à définir les rôles des uns et des autres, indique Baudouin Ruyssen, directeur général des services de la ville et de la communauté urbaine de Besançon. Et comme nous nous étions donnés la peine de réaliser régulièrement des exercices de simulation, nous avions acquis une certaine réactivité, de gestion de l’urgence, de coordination. » François Giannoccaro, directeur de l’Institut des risques majeurs confirme : « L’enjeu du PCS est de préparer le facteur humain à être confronté à des situations critiques, de faire en sorte que les équipes municipales et les agents sachent comment intervenir. »

Un tronc commun pour l’ensemble des incidents

Plusieurs outils de ce dispositif se sont avérés très utiles, comme la cellule ...