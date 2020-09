Compétences des polices municipales : Christian Estrosi lève un coin du voile sur l’expérimentation

Police municipale

Publié le 07/09/2020 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Un mois et demi après l’annonce par le Premier ministre d’une expérimentation, à Nice, pour accroître les pouvoirs des policiers municipaux, le maire de la ville, Christian Estrosi, a rappelé le 4 septembre ses attentes et apporté des précisions sur le calendrier de cette réforme inédite, qui pourrait associer d’autres communes.

Le Premier ministre avait pris tout le monde de court le 25 juillet en annonçant une expérimentation sur l’élargissement des compétences de la « PM » de Nice. A entendre Christian Estrosi, cette annonce était en réalité le fruit d’un « deal » avec le gouvernement, l’élu local s’engageant à augmenter encore ses effectifs policiers en contrepartie d’un transfert de compétences nouvelles, par le biais d’une expérimentation.

Mais un mois et demi après le discours de Jean Castex, on n’en sait guère plus sur les contours de cette expérimentation. Pas un mot du gouvernement depuis lors. Tout juste a-t-on appris que le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait donné son feu vert pour associer d’autres communes candidates à l’expérimentation (lire ci-dessous).

C’est Christian Estrosi lui-même qui a levé le coin du voile en premier, à l’occasion du bilan estival de ses policiers, le 4 septembre. Devant ses troupes réunies, le maire de Nice s’est de nouveau félicité « des avancées » proposées par le Premier ministre concernant un futur élargissement des compétences de police municipale.

« Je milite depuis tant d’années pour que les policiers municipaux puissent contrôler les identités ...