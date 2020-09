Le numérique éducatif revient sur le devant de la scène pour lutter contre les inégalités

Education

Publié le 16/09/2020

La crise du Covid-19 a révélé l’ampleur de la fracture numérique, qui a touché les élèves des familles les plus fragiles et s’est traduite par un manque d’équipements, de connexion, d’agilité. Un électrochoc salutaire pour certaines collectivités qui vont faire perdurer des solutions tout en revoyant leur stratégie numérique. Les nouvelles cités éducatives en ont, elles, fait une priorité.

En juillet 2019, la Cour des comptes étrillait dans un rapport le service public du numérique éducatif, jugé incohérent et sans stratégie ni objectifs clairs, débouchant au niveau local sur une « politique de guichet peu sélective ». La crise sanitaire est-elle capable de faire bouger les lignes ? Certains acteurs veulent y croire, notamment dans les cités éducatives (1), qui ont montré leur intérêt pour amortir le choc auprès des familles les plus démunies. « Cette crise est l’opportunité de révéler des inégalités qui n’étaient pas criantes, au premier rang desquelles l’accès à l’outil informatique, mais aussi le manque de connaissance des logiciels, et des risques liés à internet », convient Alexandre Vincendet, maire de Rillieux-la-Pape (30 000 hab., Rhône).

Tableau blanc interactif

Dans cette commune du Rhône, où la moitié des habitants réside en quartier prioritaire de la politique de la ville, toutes les écoles ont progressivement été dotées de tableaux blancs interactifs et des ateliers d’éducation aux médias ont pu être organisés. Mais, avec la crise du Covid-19, cela s’est avéré insuffisant. La cité éducative prenait tout juste ses marques. « En lien avec l’Education nationale, nous avons tenté de rompre la fracture numérique », témoigne le maire. Cette année, 47 000 euros seront dédiés à cette action.

Dans l’urgence, les cours et exercices ont été reprographiés et portés à plus de 200 foyers et des ordinateurs de la collectivité ont été recyclés et prêtés. Une action qui va se poursuivre pour une mise à disposition du matériel aux élèves, de la maternelle au lycée. L’éducation aux médias sera généralisée, en complément d’un plan de lutte contre le cyberharcèlement. « Nous allons mobiliser les acteurs du territoire », souligne Alexandre Vincendet, qui compte faire du numérique « une politique éducative structurante ». A Toulouse (479 600 hab.) aussi, la crise a mobilisé les acteurs de la toute nouvelle cité éducative. « Du jour au lendemain, il a fallu apporter des solutions aux familles non équipées », témoigne Marion Lalane de Laubadère, maire adjointe chargée de l’éducation. Dans les quinze premiers jours, 300 ordinateurs et tablettes ont pu être prêtés, et des clés 4G données aux familles.

Réseau wifi public

L’élue toulousaine admet que « cela n’a pas couvert 100 % des besoins », mais avec 1,9 million d’euros que recevra la cité éducative dans les trois prochaines années, « nous allons pouvoir financer tablettes et abonnements internet ». L’adjointe attend que l’Education nationale recense les besoins des familles. L’équipement sera accompagné de

